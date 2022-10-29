Российские войска поразили подразделение наемников на Купянском направлении

Игорь Конашенков рассказал о работе на СВО за последние сутки.

Российские Вооруженные силы России поразили подразделение иностранных наемников на Купянском направлении. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 29 октября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что за последние сутки проведения специальной военной операции две украинские роты, а также зарубежные военные планировали атаковать ВС РФ.

В результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наемников в районах населённых пунктов Тимковка, Ивановка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что на данном напрвлении было уничтожено свыше 70 боевиков и военнослужащих со стороны противника, а также один танк, две боевые машины пехоты (БМП), два бронированных транспортера и десять единиц автомобильной техники.

На Николаево-Криворожском направлении отражены пять атак ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России