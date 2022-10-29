На Николаево-Криворожском направлении отражены пять атак ВСУ

На Николаево-Криворожском направлении отражены пять атак Вооруженных сил Украины за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 29 октября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что войска отразили удары формирований киевского режима в Херсонской области. Ликвидировано свыше 60 боевиков, 17 машин бронетанковой техники, 12 автомобилей.
ВСУ предприняли пять атак ротными тактическими группами в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Пятихатка, Брускинское, Садок.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
Эксперт пояснил, что в результате огневого поражения и успешных действий российских боевых подразделений противник отброшен на исходные позиции.
Российские военные уничтожили две установки HIMARS в Харьковской области.
Фото и видео: Минобороны России
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