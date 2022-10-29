Российские военные уничтожили две установки HIMARS в Харьковской области

Игорь Конашенков сообщил о работе военных на СВО.

Российские военные ликвидировали две установки реактивных систем залпового огня американского производства HIMARS, установленные вблизи Староверовки Харьковской области и Луганской народной республике. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 29 октября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что за последние сутки проведения специальной операции на Украине поражено свыше 140 человек, включая зарубежных военных. Также поражены четыре танка противника, 15 единиц автомобильной техники, склад ракетно-артиллерийского арсенала и 43 боевика из ВСУ.

На Купянском направлении в результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наемников. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Противовоздушная оборона РФ уничтожила 14 БПЛА противника, расположенных на территориях населенных пунктов Араповка, Сватово, Раевка, Рудово, Еленовка, Шевченко, Бурчак, Новокаменовка, Мыловое, Клаповая и Чаривное. За сутки СВО средства ПВО также сбили девять снарядов РСЗО HIMARS и восемь противорадиолокационных ракет HARM в регионе Херсонщины.

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Фото и видео: Минобороны России