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Российские военные уничтожили две установки HIMARS в Харьковской области

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Игорь Конашенков сообщил о работе военных на СВО.

Российские военные ликвидировали две установки реактивных систем залпового огня американского производства HIMARS, установленные вблизи Староверовки Харьковской области и Луганской народной республике. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 29 октября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что за последние сутки проведения специальной операции на Украине поражено свыше 140 человек, включая зарубежных военных. Также поражены четыре танка противника, 15 единиц автомобильной техники, склад ракетно-артиллерийского арсенала и 43 боевика из ВСУ.

На Купянском направлении в результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наемников.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Противовоздушная оборона РФ уничтожила 14 БПЛА противника, расположенных на территориях населенных пунктов  Араповка, Сватово, Раевка, Рудово, Еленовка, Шевченко, Бурчак, Новокаменовка, Мыловое, Клаповая и Чаривное. За сутки СВО средства ПВО также сбили девять снарядов РСЗО HIMARS и восемь противорадиолокационных ракет HARM в регионе Херсонщины.

Минобороны: Киев задействовал 16 дронов при атаке на Севастополь.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: himars, всу, игорь конашенков, минобороны, рсзо, харьковская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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