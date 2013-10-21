Минобороны: Киев задействовал 16 дронов при атаке на Севастополь

Игорь Конашенков рассказал о попытке ВСУ атаковать акваторию Черного моря.

Российское министерство по обороне рассказало о том, что киевский режим задействовал 16 собственных воздушных и морских дронов при атаке на город Севастополь и корабли Черноморского флота РФ. Инцидент зафиксирован военными утром 29 октября. Об этом журналистам в рамках регулярного брифинга сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что все мишени противника были вовремя сбиты.

Сегодня в 4:20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт пояснил, что в атаке со стороны Вооруженных сил Украины в акватории региона были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Цели ликвидированы оперативными действиями ВС РФ.

Киев атаковал российские корабли, охраняющие "зерновой коридор".

Фото и видео: Минобороны России