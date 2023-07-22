  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:19
105
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ВС России отразили семь атак на Краснолиманском направлении

0 0

Игорь Конашенков рассказал о работе "Центра" на СВО.

"Центральная" группировка сил за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине отразила семь атак Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге со СМИ от 22 июля сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант добавил, что в регионе сражений ликвидированы до 170 человек личного состава противника и 16 единиц боевой техники ВСУ.

Слаженными действиями подразделений, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены семь атак в районах населенных пунктов Кармазиновка, Кременная, Новодяное и Червоная Диброва Луганской Народной Республики.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Дополнительно нанесено поражение подразделениям 21-й, 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ расположенных в районах Ковалевки в ЛНР, Терн и Ямполовки в Донецкой народной республике.

Российские силы на Донецком направлении отразили 14 атак противника.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, диверсия, игорь конашенков, контрнаступление, краснолиманское направление, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии