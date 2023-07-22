Российские силы на Донецком направлении отразили 14 атак противника

Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Вооруженные силы России отразили 14 атак Вооруженных сил Украины на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 22 июля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что противник предпринимал безуспешные попытки совершить атаку также на краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях.

На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии успешно отражены 14 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное, Зайцево и Клещеевка ДНР. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Вблизи населенных пунктов Золотаревка ЛНР, Веселое и Ясногорка ДНР военными уничтожены скопления живой силы и техники 28-й, 60-й, 115-й механизированных, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ, а также поражены два полевых лагеря с иностранными наемниками. Около Новгородского и Константиновки в Донецкой народной республике ликвидированы склады боеприпасов 24-й и 28-й механизированных бригад противника.

Минобороны рассказало об уничтожении наемников во время удара по академии во Львове.

Фото и видео: Минобороны России