Игорь Конашенков рассказал об ударах по военным объектам ВСУ во Львове.

Российские военнослужащие в результате группового удара оружием морского базирования по академии Вооруженных сил Украины во Львове шестого июля уничтожили большое количество иностранных наемников, среди которых были польские и немецкие специалисты. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 22 июля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант заметил, что боевая задача выполнялась высокоточным оружием морского базирования и большой дальности.

По подтвержденным данным, 6 июля в результате группового удара по территории Академии сухопутных войск ВСУ в городе Львове уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наемников. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт подчеркнул, что за время проведения специальной военной операции в общем военными России было уничтожено около 4 990 иностранных боевиков. Еще 4 910таких бойцов смогли сбежать из районов боевых действий, покинув территорию Украины.

ВС РФ уничтожили группу диверсантов на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России