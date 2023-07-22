Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российская артиллерия "Западной" группировки Вооруженных сил уничтожила диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины, находящуюся на купянском направлении. Операция проводилась зв последние сутки специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 22 июля сделал местный руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский.

В полосе обороны 1-й танковой армии артиллерией группировки уничтожена диверсионно-разведывательная группа из состава 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Ивановка. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Сергей Зыбинский пояснил, что российские самоходные артиллерийские установки "Мста-С", а также буксируемые пушки "Гиацинт-Б", гаубицы Д-30 и противотанковые ракетные комплексы "Запада" смогли ликвидировать позиции бригады противника. Дополнительно удары нанесены боевым подразделениям бригады территориальной обороны ВСУ. На данном направлении общие потери врага составили до одного взвода личного состава и один пикап.

Российский Су-34 нанес удар по пункту дислокации противника.

Фото и видео: Минобороны России