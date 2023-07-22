Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 "Западной" группировки Вооруженных сил нанес на купянском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции удар по пункту дислокации подразделений Вооруженных сил Украины.Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 22 июля сделал местный руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский.

В ходе боевых действий экипаж Су-34 группировки войск "Запад" нанес авиационный удар по пункту временной дислокации подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Петропавловка. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Российские и китайские корабли выполнили совместную стрельбу в ходе учений.

Фото и видео: Минобороны России