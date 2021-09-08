Российские и китайские корабли выполнили совместную стрельбу в ходе учений

Военные учения проводятся в Японском море с 20 по 23 июля.

Российские военнослужащие из Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая выполнили совместную артиллерийскую стрельбу по морской цели во время боевых учений, проходящих в акватории Японского моря. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители отдела информационного обеспечения Тихоокеанского флота. Специалисты добавили, что корабли следовали в строю кильватера. Российские экипажи открывали огонь по мишени, установленной на дистанции свыше пяти километров из 100-миллиметровых артиллерийских установок А-190 и Ак-100.

В ходе совместного военно-морского учения "Север. Взаимодействие — 2023" объединенный отряд кораблей выполнил артиллерийскую стрельбу по морской цели, имитирующей надводный корабль условного противника. пресс-служба Минобороны России

Китайские моряки ликвидировали цели условного врага из 130-миллиметровых корабельных артиллерийских установок H/PJ-38 и 76-миллиметровых универсальных артустановок. Дополнительно экипажи двух стран отработали на маневрах задачи по поиску, сопровождению и вытеснению неизвестной подводной лодки.

Авиация ВС РФ поразила более 10 мест скопления боевиков ВСУ в Запорожской области.

Фото и видео: Минобороны России