Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российская авиация "Восточной" группировки сил ликвидировала свыше десяти мест скопления Вооруженных силах Украины на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки. Об этом журналистам на регулярном брифинге от 22 июля рассказал местный руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов.

Штурмовой и армейской авиацией поражены свыше десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки, Роботино и Приютное. Олег Чехов, полковник России

Эксперт добавил, что артиллерия предотвратила попытку противника провести ротацию боевиков киевского режима, происходившую в районе Новодаровки. Российскими военными была ликвидирована разведывательная группа ВСУ в районе Мирного. Там же огнем артиллерии поражен минометный расчет ВСУ. Дополнительно удалось премечь попытку атаку врага в направлении Работино. На территории армия киевского режима потеряла танки, боевые бронированные машины, минометный расчет и живая сила ВСУ. В рамках контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица ВСУ, установленная в районе Червоной Криницы.

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Фото и видео: Минобороны России