  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:22
93
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ВС России отразили попытку Киева прорвать оборону в Херсонской области

0 0

Игорь Конашенков рассказал о том, что противник отброшен на исходные позиции.

Вооруженные силы России отразили попытку Киева прорвать оборону в Херсонской области. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга от 18 октября сделал официальный представитель министерства по обороне РФ. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что украинские силы пытались прорвать оборону в районе Брускинского. Эксперт пояснил, что в регионе за последние сутки ликвидировано свыше 90 человек из состава ВСУ.

На николаево-криворожском направлении подразделения ВСУ предпринимали попытки прорыва обороны российских войск в направлении населенного пункта Брускинское Херсонской области.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В пресс-службе министиерства по обороне уточнили, что атака противника была отражена, а ответный огнем со стороны российской артиллерии подразделения украинских военных были рассеяны. Далее противника военнослужащие России отбросили на исходные рубежи.

ВС России пресекли попытки переправы украинских военных через Жеребец.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии