Задача выполнена военнослужащими "Севера" в ходе СВО.

Российские военнослужащие от 6 октября освободили из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Шандриголово, расположенный на территории Харьковской области. В ходе наступательных действий бойцы продвинулись в глубину обороны противника. Соответствующее заявление опубликовали в социальных сетях официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что задачи выполнены представителями "Северной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции. Дополнительно бойцы нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ, находившихся около Андреевки, Искрисковщины, Краснополья, Кондратовки, Петрушевки и Осоевке в Сумской области. На Харьковском оперативном направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады территориальной обороны противника около населенных пунктов Амбарное, Волчанск и Чугуновка Харьковской области.

ВСУ потеряли более 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и пять складов материальных средств. пресс-служба Минобороны России

За ночь системы ПВО уничтожили 7 украинских беспилотников над Ленобластью.

Фото: Минобороны России