Задача успешно выполнена военнослужащими "Востока" на СВО.

Российские военнослужащие от 8 октября освободили из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Шандриголово, расположенный на территории Харьковской области. В ходе наступательных действий бойцы продвинулись в глубину обороны противника. Соответствующее заявление опубликовали в социальных сетях официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что задачи выполнены представителями "Восточной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции. Бойцы нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады морской пехоты, бригады территориальной обороны и бригады национальной гвардии ВСУ, размещенных в районах населенных пунктов Вербовое, Новониколаевка, Сосновка в Днепропетровской области и Малиновка Запорожья.

Противник потерял свыше 385 человек, танк, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства. пресс-служба Минобороны России

Фото: Минобороны России