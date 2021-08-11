МО Финляндии: страны НАТО должны увеличить расходы на оборону сейчас

Антти Хяккянен видит необходимость в увеличении трат на оборону всего военного блока.

Европейские страны-члены НАТО должны уже сейчас довести национальные военные расходы до уровня в 3,5-5 процентов от ВВП, а не через десять лет. Соответствующее заявление в эфире иностранного телеканала Euronews сделал министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Эксперт добавил, что в системе коллективной обороны блока сейчас фиксируются определнные бреши, которые важно оперативно устранить. По мнению чиновника из хельсинки, такая ситуация сложилась из-за отхода вашингтонской администрации от дел блока, что вынуждает международных союзников из Европы увеличивать собственные расходы и закупать американские вооружения и технику.

Соглашение между странами НАТО подразумевало готовность тратить 3,5% через 10 лет. Нет, это нужно начать делать немедленно. Антти Хяккянен, глава Минобороны Финляндии

Напомним, что июньском саммите Североатлантического военного альянса в Гааге участниками было принято решение увеличить военные расходы европейских государств до отметки в пять процентов от национальных ВВП к 2035 году. При этом 3,5 процентов будут направляться непосредственно на военные нужды, а остальные полтора процента - на выстраивание объектов инфраструктуры, которые могут быть задействованы во время вооруженного конфликта.

Президент Финляндии одобрил проект транспортного коридора к границе с Россией.

Фото: pxhere.com