Президент Финляндии одобрил проект транспортного коридора к границе с Россией

Ремонтные работы начнутся в конце 2025 года.

Президент Финляндии Александр Стубб одобрил предложение министерства транспорта о продлении европейского маршрута E16 на участке, расположенном между прибрежным городом Раума в западной части европейской страны и морским портом Котка, находящимся на расстоянии около 70 километров от государственной границы с Россией. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы финского национального правительства.Таким образом со следующего года транспортный коридор будет проходить от Северной Ирландии до Финляндии. Сейчас же эта магистраль завершается шведским городом Евле. Маршрут проходит через Шотландию и Норвегию.

E16 соединит одно из наиболее критически важных дорожных соединений в Финляндии с западом и послужит для усиления национальной безопасности, безопасности поставок и экономики. Лулу Ранне, министр транспорта и связи республики

Известно, что финское продолжение коридора E16 будет проходить через действующую автомобильную магистраль под номером 12, соединяющую города Рауму и Коуволу. Дополнительно дорога затронет магистраль под номером 15, идущую от Коуволы до острова Муссало, находящимся на юго-востоке страны. Протяженность маршрута составит около 400 километров. На улучшение пропускной способности властями выделено из бюджета более 200 миллионов евро.

