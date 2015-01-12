"Центр" выполнил задачу на СВО.

Российские военнослужащие продолжили успешное продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Известно, что 11 августа бойцам удалось освободить из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Луначарское, находящееся на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что задачи успешно выполнены "Центральной" группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции на оперативном направлении.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 410 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. пресс-служба Минобороны России

"Центру" удалось нанести поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины, двух бригад морской пехоты, бригады территориальной бороны, двух бригад национальной гвардии и сводной бригады правоохранительных органов Украины в районах населенных пунктов Димитров, Доброполье, Родинское, Удачное, Артемовка, Красноармейск, Гродовка в ДНР, Новопавловка и Филия Днепропетровской области.

Фото: Минобороны России