Задача выполнена бойцами "Запада" в рамках СВО.

Вооруженные силы России от 2 марта освободили из-под контроля киевского режима Дробышево, расположенное на территории Днепропетровской области. Благодаря успешным наступательным шагам в зоне специальной военной операции наши подразделения продвинулись в глубину обороны противника. Такими данными с журналистами поделились официальные сотрудники пресс-службы министерства по обороне через социальные сети. Боевая задача реализована силами "Западной" группировки войск. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 252 мотострелкового полка и 237 танкового полка с освобождением населенного пункта.

... Взламывая оборону противника, вы последовательно освобождаете донецкую землю от неонацистов. Военнослужащие 252 мотострелкового полка, проявляя храбрость и самоотверженность, участвуют в боях с противником на самых ответственных участка. поздравительная телеграмма главы Минобороны РФ

Андрей Белоусов отметил, что бойцы последовательно освобождают землю от неонацистов. По мнению министра профильного ведомства, очередная победа на поле боя продолжает собой героический путь мотострелкового полка и станет символом отваги и стойкости военослужащих.

Фото: Минобороны России