Разведчики засекли группу ВСУ, которая готовила к запуску квадрокоптер Mavic.

В ходе военных действий в Днепропетровской области обнаружили расчет операторов беспилотников ВСУ, в его составе находилась женщина. Об этом РИА Новости рассказал командир расчета беспилотных систем группировки войск "Центр" Антон Зайцев.

По словам бойца, разведывательные средства выявили расчет операторов беспилотника Mavic. В этото моменты украинские боевики готовились к удару.

Во время наблюдения увидели, что с антенной работала женщина. Противник не имеет пола, цель была поражена Антон Зайцев, военнослужащий.

По словам представителя группировки войск "Центр", он лично отчетливо рассмотрел только одну женщину, остальных участников расчета идентифицировать не удалось.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)