ВС России нанесли удар по выставке вооружений на Украине

Ракетный налет стал частью скоординированной атаки по стратегическим узлам в центральной части Украины.

Вооруженные силы России нанесли удар с применением баллистических ракет по выставке новейших вооружений, которая проходила на одном из полигонов Украины. Об этом заявил директор украинской оборонной компании First Contact Валерий Боровик, его слова привело агентство Sputnik.

По словам Боровика, в результате атаки полигон получил значительные разрушения. На выставке представили новейшие образцы военной техники и вооружений, разработанные украинскими предприятиями. Информация о точном месте и времени проведения мероприятия не раскрывалась.

Украинское здание "Страна.ua" сообщило, что в пятницу днём ВС России атаковали выставочный показ беспилотных систем под названием "АРМАДА".

Минобороны ранее предупреждало о неизбежности ударов возмездия по центрам принятия решений в Киеве в ответ на террористические атаки на гражданские объекты в российских регионах.

В ночь на 24 июля и утром Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись атаке БПЛА. В результате в Новосаратовке загорелись склады Wildberries.

Фото: Минобороны РФ