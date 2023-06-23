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ВС России нанесли массовый удар беспилотниками по опорному пункту ВСУ

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В Минобороны РФ показали кадры с боевыми действиями в зоне СВО.

Российское министерство по обороне в социальных  сетях опубликовало кадры уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины отечественными дронами-камикадзе на запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. В описании к видеоролику говорится о том , что беспилотное устройство квадрокоптерного типа успешно поразило цель. В результате атаки военнослужащих был ликвидирован объект противника. В кадре заметно, что беспилотники поочередно наносят удары по украинским позициям. 

Минобороны: ВС России контролируют Садовое в Запорожской области и Урожайное в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, всу, запорожское направление, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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