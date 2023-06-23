Минобороны: ВС России контролируют Садовое в Запорожской области и Урожайное в ДНР

Военные рассказали о продолжении наступления ВСУ в зоне СВО.

Российские военнослужащие контролируют село Садовое, расположенное в Токмакском районе Запорожской области, а также поселок Урожайное в Донецкой народной республике. Об этом рассказали представители пресс-службы министерства по обороне, опубликованные 23 июня. Специалисты пояснили, что Вооруженные силы Украины не оставляют попыток продвинуться на ореховском участке фронта, так как артиллерийские сражения ведутся и днем, и в ночное время суток.

Мы сейчас находимся в Садовом. Держим оборону. По поводу информации, что ВСУ вошли и оккупировали эти территории, — это все неправда. Здесь мы стоим уверенно. Держим оборону. И не дадим противнику проникнуть. командир отделения с позывным" Фидель"

Один из бойцов "Восточной" группировки Вооруженных сил Росиии рассказал, что населенный пункт Урожайное был, есть и будет находиться под контролем армии страны.

Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО БМ-21 "Град".

Фото и видео: Telegram / Минобороны России