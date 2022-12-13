ВС России 16 февраля нанесли удар по предприятиям, обеспечивавшим ВСУ топливом и снарядами

Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО за сутки.

Вооруженные силы России 16 февраля нанесли удар по предприятиям, обеспечивавшим Вооруженные силы Украины топливом и снарядами. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 17 февраля сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что армии удалось нарушить снабжение сил противника и значительно сократить возможности киевского режима по изготовлению взрывчатых веществ, пороха и твердогр=о ракетного топлива.

Нанесен сосредоточенный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям, обеспечивавшим ВСУ топливом и боеприпасами. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В МО РФ добавили, что на Донецком направлении подразделения бойцы Южной группировки войск за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили около 200 украинских военнослужащих, а также поразили две боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-30 и одну Д-20. Ликвидировано хранилище боеприпасов 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

В Индийском океане стартуют учения России, Китая и ЮАР.

Фото и видео: Минобороны России