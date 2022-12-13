Exercise MOSI проводятся с 17 по 27 февраля.

В Индийском океане стартуют учения России, Китая и ЮАР. В тренировочных мероприятиях в южной части акватории региона принимают участие Национально-освободительная армия Пекина, а также российский военно-морской флот и военно-морские силы Южноафриканской республики. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы Минобороны РФ. Специалисты уточнили, что военные маневры полусили название Exercise MOSI. Они состоятся c 17 по 27 февраля в районе городов Дурбан и Ричардс-Бэй, расположенных в провинции Квазулу-Натал.

Россию на маневрах представляет группа кораблей Северного флота в составе среднего танкера "Кама", а также отечественного новейшего фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". Сейчас его экипаж находится в первом дальнем походе. Борт оснащен гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон". ВМС ЮАР добавили, что в мероприятиях задействованы свыше 350 человек из страны от различных видов войск и боевых подразделений. Специалисты обмениваются навыками и опытом в борьбе с пиратством, отрабатывают взаимодействие и морские системы, совершенствуют совместные операции и реагирование на стихийные бедствия.

Чичерина и Самойлов выступили перед участниками спецоперации.

Фото и видео: Минобороны России