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ВС РФ захватили бронетранспортер Mastiff на южнодонецком направлении

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Техника британского производства стала российским трофеем.

Бронированный транспортер Mastiff британского производства российские военнослужащие захватили в ходе выполнения боевых задач на специальной военной операции. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что указ командования выполнен силами "Восточной" группировки войск из Сахалина на южнодонецком направлении.

Перед эвакуацией бронемашины с линии боевого соприкосновения бойцы провели техническую разведку, после чего, выбрав подходящий момент, когда противник менее активен, группа эвакуации танкового батальона вытянула "подбитого иностранца" в тыловой район.

пресс-служба Минобороны России

Бойцы указали, что в машину натовского образца было несколько попаданий кумулятивными снарядами, затем иностранная техника воспламенилась. Отсек для десанта, водителя и командира выгорел полностью. В скором времени поврежденный бронетранспортер займет место на одной из выставок трофейной техники, прибывшей из зоны СВО. 

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Фото и видео: Минобороны России

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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