Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

На Южнодонецком направлении за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции Вооруженные силы Украины продолжали попытки прорвать оборону российских войск. Об этом сообщил в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 28 июля официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что противник использовал в ходе атак массово бронированнную и прочую тяжелую технику. Вблизи населенных пунктов Работино и Успеновка в Запорожской области силы 47-й механизированной бригады ВСУ, усиленной танками иностранного производства, атаковали российские позиции, которые ранее на СВО заняли 71-м мотострелковый полк 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригада морской пехоты Черноморского флота.

Личный состав, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразил все атаки превосходящих сил противника. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В ходе боев поражено до 180 бойцов личного состава ВСУ, а также пять танков, в том числе три Leopard немецкого производства и два французских колесных танка AMX. Дополнительно российским военным удалось подбить 17 боевых машин пехоты, две боевые бронемашины, артиллерийскую систему М777 американского изготовления а также боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10". Около Времевского выступа в районе населенного пункта Старомайорское "Восток" смог отразить атаку штурмового отряда 35-й бригады морской пехоты ВС. Специалисты уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу.

Российские военные сообщили о попытках ВСУ вернуть утраченные позиции на сватовском и красно-лиманском направлениях.

Фото и видео: Минобороны России