Александр Савчук рассказал о работе военных на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции сорвали восемь попыток украинских сил вернуть утраченные позиции на двух направлениях. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами от 28 июля сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук.

На сватовском направлении штурмовые группы 43-ей механизированной бригады ВСУ предприняли две попытки вернуть утраченные позиции. Противник понес значительные потери в личном составе и технике. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

На краснолиманском направлении вблизи Невского участка, а также Серебрянского лесничества военные смогли отразить и сорвать шесть попыток со стороны ВСУ вернуть утраченные позиции 67-ой и 42-ой механизированных бригад противника. За день поражены танк, три боевые машины пехоты, две бронированные машины, четыре пикапа, а также около 200 боевиков. Еще восемь представителей ВСУ решили сдаться в плен. В ходе контрабатарейной борьбы были ликвидированы две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", гаубица "Мста-Б" и два миномета киевского режима.

ВСУ потеряли до взвода в районе Благодатного в результате ударов РСЗО группировки "Запад".

Фото и видео: Минобороны России