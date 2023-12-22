На Кадетском бульваре завершился ремонт

В ближайшее время дорожникам предстоит отремонтировать тротуары и восстановить нарушенное благоустройство.

В Пушкинском районе Петербурга на Кадетском бульваре завершились работы по замене асфальтобетонного покрытия. Ремонт на объекте проводились в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", рассказали в КРТИ.

Площадь обновленного полотна составила 13 тысяч м2. Было выполнено фрезерование старого дорожного покрытия, уложен выравнивающий и верхний слои асфальта. В ближайшее время дорожникам предстоит отремонтировать тротуары и восстановить нарушенное благоустройство.

В 2024 году в Петербурге запланирован ремонт более чем по 100 адресам. Замену верхнего слоя асфальта и восстановление благоустройства проведут на 170 километрах улично-дорожной сети города, из них по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" приведут в нормативное состояние 100 км дорог.

Фото: КРТИ