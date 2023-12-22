Аренда однокомнатных квартир подешевела в Петербурге

Аналитики связывают снижение спроса с увеличением предложения на рынке. Конкуренция за съёмщиков выросла, что привело к уменьшению цен.

Петербург возглавил список городов, где быстрее всего снижаются цены на аренду однокомнатных квартир. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

В среднем по стране стоимость аренды однушек упала на 1% (до 27,4 тыс. рублей в месяц), а в Северной столице и Краснодаре — сразу на 5% (до 33,4 тыс. и 25,1 тыс. рублей соответственно). Вместе с тем отмечается незначительный рост стоимости аренды двухкомнатных квартир (на 0,5%).

Аналитики связывают снижение спроса с увеличением предложения на рынке. Конкуренция за съёмщиков выросла, что привело к уменьшению цен. Эта тенденция сохранится до конца мая, после чего возможно начало нового цикла роста стоимости аренды жилья.

Ранее мы сообщили о том, что каждый шестой арендатор квартиры в Петербурге живёт с питомцем.

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