Каждый шестой арендатор квартиры в Петербурге живёт питомцем

Люди, владеющие кошками, преобладают во всех районах города, особенно в Центральном.

Каждый шестой арендатор столицы Северной столицы проживает вместе с домашним питомцем. Об этом пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на исследование сервиса "Яндекс.Аренда".

Чаще всего в жилищах арендаторов встречаются кошки. Тем не менее, доля кошатников в Петербурге оказалась значительно выше, чем в Москве. Люди, владеющие кошками, преобладают во всех районах города, особенно в Центральном, где 76% всех арендаторов, имеющих животных, держат кошек. Каждый десятый владелец животного в Центральном районе владеет как кошкой, так и собакой. В тройке районов с самым большим количеством кошатников находятся Василеостровский и Пушкинский районы соответственно, где 69% и 68% арендаторов содержат кошек. Наименьшее количество кошек встречается среди жильцов Калининского района - меньше половины случаев (48%).

Среди владельцев собак наиболее популярным районом является Приморский район, где с собаками проживают треть арендаторов (35%). Красносельский и Невский районы имеют почти такую же долю собачников (34%). Больше всего владельцев и кошек, и собак одновременно проживает в Адмиралтейском районе. Здесь оба питомца содержатся у 12% жителей. По количеству других видов домашних животных (крыс, попугаев, хомяков и экзотических животных) оказался на первом месте Калининский район, где их содержит каждый четвёртый арендатор, имеющий питомца.

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