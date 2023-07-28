ВСУ потеряли до взвода в районе Благодатного в результате ударов РСЗО группировки "Запад"

Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Вооруженные силы Украины потеряли до взвода личного состава механизированной бригады в районе Благодатного в Донецкой Народной Республике после совершения удара реактивных систем залпового огня (РСЗО) российской "Западной" группировки сил за последние сутки в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 28 июля сделал местный руководитель пресс-служы "Запада" Сергей Зыбинский.

Удар реактивной системой залпового огня "Торнадо-С" по району сосредоточения подразделений 41-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Благодатное. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Дополнительно противник лишился до одного взвода личного состава, танк Т-64, а также две гаубицы в результате удара группировки российских войск "Запад" из танков и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК). Операция проводилась в районе Куземовки и Стельмаховки Луганской Народной Республики. Сергей Зыбинский уточнил, что в полосе обороны первой танковой армии артиллерия из танков Т-72, Т-80 и противотанковых ракетных комплексов совершила комплексное огневое поражение по подразделениям 32-й отдельной механизированной бригады. В рамках сражения около населенных пунктов Куземовка и Стельмаховка ВСУ потеряли до одного взвода личного состава армии, танк Т-64, гаубицу американского производства М777 и буксируемую гаубицу "Мста-Б".

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Фото и видео: Минобороны России