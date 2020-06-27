александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Боевые подразделения "Восточной" группировки российских за последние сутки проведения специальной военной операции на южнодонецком направлении уничтожили шесть долговременных огневых точек Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 14 декабря глава пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер подчеркнул, что в рамках активной обороны реактивная артиллерия, оперативно-тактическая авиация и тяжелые огнеметные системы ликвидировали пункты временной дислокации и места сосредоточения живой силы у 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады противника, расположенные в Новомихайловке, а также у 58-й отдельной мотопехотной бригады, размещенной в районах населенных пунктов Золотая Нива и Урожайное.

Военные продолжают выполнять боевые задачи. В течение суток уничтожены шесть долговременных огневых точек. Потери противника составили до 130 военнослужащих убитыми и ранеными. Александр Горадеев, глава пресс-службы "Востока"

Минобороны показало кадры боевой работы буксируемых пушек "Гиацинт-Б".

Фото и видео: Минобороны Россиии