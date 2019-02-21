ВС РФ уничтожили под Харьковом украинский взвод "Ольхи" и HIMARS

В Минобороны рассказали о ликвидации РСЗО противника в рамках СВО.

Вооруженные силы России уничтожили под Харьковом украинский взвод РСЗО "Ольхи" и реактивной системы залпового огня HIMARS. Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного утреннего брифинга от 6 августа поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что миссия выполнена в рамках контрбатарейной борьбы.

Уничтожен украинский взвод реактивных систем залпового огня "Ольха" и американских HIMARS в районе населенного пункта Пятигорское Харьковской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт подчеркнул, что также ВС РФ ликвидировали пять взводов РСЗО "Град", три взвода самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" и взвод артиллерии "Гиацинт-Б". Поражены четыре взвода гаубиц Д-30, установленные на огневых позициях около населенных пунктов Авдеевка, Соледар, Северск, Серебрянка, Артемовск, Новгородское, Георгиевка, Великая Новоселка, Шнурки в Донецкой народной республики, в Калиновке и Доброе николаевской области.

ВКС уничтожили наемников "Иностранного легиона" в Днепропетровской области.

Фото и видео: Минобороны России

