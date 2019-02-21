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ВКС уничтожили наемников "Иностранного легиона" в Днепропетровской области

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Игорь Конашенков сообщил о ликвидации личного состава зарубежных военнослужащих на Украине.

ВКС уничтожили наемников "Иностранного легиона" в Днепропетровской области. Об этом журналистам рассказал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 6 августа. В общей сложности в районе ликвидировано свыше 80 иностранных бойцов, а также 11 единиц специальной военной техники.

В Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара по опорному пункту формирования, уничтожено более 80 наемников.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

У Белогорки ВКС поразили пункт дислокации 46 аэромобильной бригады ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днепропетровская область, донбасс, игорь конашенков, минобороны, наемники
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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