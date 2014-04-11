У Белогорки ВКС поразили пункт дислокации 46 аэромобильной бригады ВСУ

Игорь Конашенков сообщил о ликвидации националистов в Херсонской области.

У Белогорки Воздушно-космические силы России за счет ударов авиации и артиллерии в Херсонской области поразили пункт дислокации 46 аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины. Об этом в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами рассказал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Белогорка поражен временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожено свыше 400 националистов. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России