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ВС РФ уничтожили комплексом "Искандер" два крупных склада вооружения в Донецкой области

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Игорь Конашенков рассказал о работе ракетных войск и авиации в рамках спецоперации на Украине.

Вооруженные силы России уничтожили комплексом "Искандер" два крупных склада вооружения Украины, находящихся на территории Донецкой области. Соответствующее заявление во время регулярного утреннего брифинга с журналистами от 30 марта сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. В общей сложности за последние сутки ракетными войсками поражены 64 военных объекта ВСУ.

Оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

ВС РФ ракетами воздушного базирования при помощи высокоточного удара ликвидированы также крупные склады горючего, находящихся в районах Староконстантинов и Хмельницкий. С данных пунктов силы ВСУ проводили поставки топлива для бронетехники украинских войск в Донбассе.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, донецкая область, игорь конашенков, искандер, минобороны
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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