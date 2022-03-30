ВС РФ уничтожили комплексом "Искандер" два крупных склада вооружения в Донецкой области

Игорь Конашенков рассказал о работе ракетных войск и авиации в рамках спецоперации на Украине.

Вооруженные силы России уничтожили комплексом "Искандер" два крупных склада вооружения Украины, находящихся на территории Донецкой области. Соответствующее заявление во время регулярного утреннего брифинга с журналистами от 30 марта сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. В общей сложности за последние сутки ракетными войсками поражены 64 военных объекта ВСУ.

Оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" уничтожены два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Каменка Донецкой области. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

ВС РФ ракетами воздушного базирования при помощи высокоточного удара ликвидированы также крупные склады горючего, находящихся в районах Староконстантинов и Хмельницкий. С данных пунктов силы ВСУ проводили поставки топлива для бронетехники украинских войск в Донбассе.

Минобороны показало видео работы беспилотника "Орлан-10" на Украине.

Фото и видео: Минобороны России