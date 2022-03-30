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Минобороны показало видео работы беспилотника "Орлан-10" на Украине

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Оператор российского дрона рассказал о работе по обнаружению целей противника.

Российское министерство по обороне рассказало о работе на территории Украины расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10". Специалисты выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции. В рамках дежурства и условиях имеющихся помех, исходящих от РЭБ противника, российские военнослужащие проводят разведывательные полеты. Миссии выполняются в рамках дальнейшей координации  и согласования действий ВС РФ.

Расчеты постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции ВСУ и нацбатальонов. Противник, прикрываясь мирными жителями как "живым щитом", размещает опорные пункты и огневые точки в жилых районах.

пресс-служба Минобороны РФ

Уточняется, что операторы "Орланов" ведут контроль за функционированием гуманитарных коридоров, по которым российские военнослужащие вывозят местных беженцев, а также мониторят обстановку на дорогах, по которым идут колонны с гумпомощью.

В результате попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке погиб человек.

Фото и видео: Минобороны России
 

Теги: беспилотник, всу, минобороны, орлан
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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