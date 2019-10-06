ВС РФ уничтожили командный пункт и пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР

Георгий Минесашвили рассказал о работе "Юга" на СВО.

Артиллерия "Южной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожила командный пункт и пункт управления беспилотными летательными аппаратами противника, размещенные в районе населенных пунктов Красногоровка и Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 августа сделал руководитель пресс-службы "Юга" Георгий Минесашвили. Боевые задачи реализованы при помощи артиллерии.

Уничтожены пункт временной дислокации 110-й механизированной бригады ВСУ, пункт управления БПЛА, командный пункт. А также три автомобиля с диверсионно-разведывательными группами и позиция гранатометного расчета АГС в Верхнекаменском, Писецком, Выемке. глава пресс-службы "Юга"

Эксперт заметил, что оперативно-тактической авиацией совершены удары по скоплению вооружений и военной техники третьей штурмовой бригады и 118-й бригады территориальной обороны ВСУ, находящихся в районе Ступочки, а также по живой силе подразделенийВСУ в Веселом, Спорном, Белогоровке, Клещеевке, Богдановке, Курдюмовке, Красногоровке, Майорске. Во время проведения контрбатарейной борьбы армия киевского режима лишилась орудия М119 американского производства, гаубицы Мста-Б в Дылеевке, склада с боеприпасами и блиндажа в Спорном.Дополнительно ВСу потеряли девять минометов в Красногоровке, Новгородском, Верхнекаменском, Писецком, Георгиевке, Бердычи. Боевые расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) "Солнцепек" нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы в Клещеевке.

Т-90М "Прорыв" на краснолиманском направлении нанес огневое поражение по опорникам ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России