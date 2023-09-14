Т-90М "Прорыв" на краснолиманском направлении нанес огневое поражение по опорникам ВСУ

Задачи выполняют экипажи "Центра" на СВО.

Боевые экипажи российских танков Т-90М "Прорыв" из "Центральной" группировки сил совершили огневое поражение по опорным пунктам и живой силе Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы минобороны РФ.

Воины-танкисты выдвигаются к линии боевого соприкосновения и точными выстрелами наносят поражение по укрепленному опорному пункту украинских националистов. Постоянно меняя позицию стрельбы, становятся неуязвимыми. пресс-служба Минобороны РФ

Отечественные танкисты в зоне СВР взаимодействуют в круглосуточном режиме с подразделениями разведки и операторами расчетов беспилотников. Стрельба ведется из артиллерийского орудия 125-мм, а также применяют осколочно-фугасные, бронебойные, кумулятивные снаряды.

Корабли Северного флота прибыли к архипелагу Новосибирские острова.

Фото и видео: Минобороны России