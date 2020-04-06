За время учений корабли и суда прошли более 6 500 морских миль.

Корабли Северного флота прибыли к архипелагу Новосибирские острова. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Корабли прибыли в составе арктической экспедиционной группировки флота, которая действует в Северном Ледовитом океане под флагом заместителя командующего Северным флотом Олега Голубева. Они заняли места якорных стоянок в заливе Стахановцев Арктики и приступили к плановому пополнению запасов. Отмечается, что за время учений корабли и суда прошли более 6 500 морских миль.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов.

Видео: Минобороны России