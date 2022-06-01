Минобороны показало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов

Экипажи используют неуправляемые авиационные ракеты.

Минобороны показало видео боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах группа вертолетов Ка-52, Ми-28 и Ми-35 поражают заданные цели. Экипажи используют неуправляемые авиационные ракеты. Также в группе участвуют экипажи Ми-8, которые проводят эвакуацию военнослужащих в случае возникновения нештатной ситуации. В военном ведомстве отметили, что в ходе очередного боевого вылета были поражены укрепленные пункты подразделений ВСУ.

Ранее Минобороны заявило об отражении двух атак штурмовых групп морпехов ВСУ в ДНР и на Запорожье.

Видео: Минобороны России