Минобороны заявило об отражении двух атак штурмовых групп морпехов ВСУ в ДНР и на Запорожье

Атаки противника были отражены слаженными действиями подразделений группировки при поддержке авиации и огня артиллерии.

Вооруженные силы России отразили две атаки штурмовых групп морпехов украинских войск в ДНР и на Запорожье. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток".

Атаки противника были отражены слаженными действиями подразделений группировки при поддержке авиации и огня артиллерии в районах населенных пунктов Новомайорское и Приютное. Потери украинских войск составили до 235-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также станция радиоэлектронной борьбы.

Ранее Минобороны рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России