Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Подразделения "Центральной" российской группировки сил за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 сентября сделал местный руководитель пресс-службы Александр Савчук. Эксперт уточнил, что потери противника составили две боевые бронированные машины и до 65 человек личного состава. Задачи выполнены при участии штурмовой и армейской авиации, артиллерии.

Грамотными действиями отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения восточнее населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России