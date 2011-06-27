Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Бомбардировочная авиация "Центральной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции нанесла удары по пункту управления беспилотными летательными аппаратами противника, двум командно-наблюдательным пунктам и пункту временной дислокации ВСУ на краснолиманском направлении. Объекты располагались вблизи населенных пунктов Торское, Кировск и Серебрянка. Дополнительно средствами противовоздушной обороны страны в зоне СВО ликвидированы дрона ВСУ. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 19 сентября сделал местный руководитель пресс-службы Александр Савчук.

Эксперт пояснил, что отражена атаку 12-й бригады "Азов" (признана на территории РФ террористической организацией и ее деятельность запрещена), а также 67-й механизированной бригады ВСУ в районе торского участка и Серебрянского лесничества.

В районе торского участка и Серебрянского лесничества во взаимодействии с артиллерией, штурмовой армейской авиацией сорваны и отражены атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

ПВооруженные силы Украины лишились на данном направлении свыше 50 человек личного состава, боевоц бронированнойц мешины и пикапа.

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Фото и видео: Минобороны России