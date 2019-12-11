Минобороны: российские ПВО сбили 27 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 27 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Спорное (ДНР), Червонопоповка (ЛНР), Мирное, Пролетарское, Скелеватое (Запорожская область) и Коханы (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов с ураном.

Фото: Минобороны России