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Минобороны: российские ПВО сбили 27 украинских беспилотников
Сегодня, 15:40
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Минобороны: российские ПВО сбили 27 украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 27 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Спорное (ДНР), Червонопоповка (ЛНР), Мирное, Пролетарское, Скелеватое (Запорожская область) и Коханы (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов с ураном.

Фото: Минобороны России

Теги: беспилотники, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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