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Минобороны: российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов с ураном
Сегодня, 15:16
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Минобороны: российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов с ураном

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Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками.

Вооруженные силы России нанесли удар по местам хранения боеприпасов с ураном. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками. Отмечается, что также были поражены места хранения крылатых ракет Storm Shadow и центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп украинских войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что на северо-востоке России начались учения по защите Севморпути.

Фото: Минобороны России
 

Теги: боеприпасы, вооруженные силы россии, минобороны россии, уран
Категории: Лента новостей, Новости России,

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