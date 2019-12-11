Минобороны: российские военные нанесли удар по местам хранения боеприпасов с ураном

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками.

Вооруженные силы России нанесли удар по местам хранения боеприпасов с ураном. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками. Отмечается, что также были поражены места хранения крылатых ракет Storm Shadow и центры радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп украинских войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что на северо-востоке России начались учения по защите Севморпути.

Фото: Минобороны России

