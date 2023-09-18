Минобороны: на северо-востоке России начались учения по защите Севморпути

Учения будут проходить в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка.

На северо-востоке России начались учения по защите Северного морского пути. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Учения будут проходить под руководством Главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка. В нем задействованы войска и силы Тихоокеанского флота. В военном ведомстве подчеркнули, что учения носят оборонительный характер и предназначены для совершенствования подготовки сил и войск для действий на северо-восточных рубежах страны.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России