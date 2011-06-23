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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Град"

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Артиллеристы нанесли огневое поражение противнику 122-мм неуправляемыми реактивными ракетами.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах российские войска определили участки местности с большим скоплением личного состава украинских войск. Эта информация была передана на командный пункт артиллерии Тульских десантников. Расчет выдвинулись в район выполнения боевых задач и нанесли огневое поражение противнику 122-мм неуправляемыми реактивными ракетами.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо град
Категории: Лента новостей, Новости России,

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Dibacese SomSeito
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