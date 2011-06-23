Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Град"

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Град" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах российские войска определили участки местности с большим скоплением личного состава украинских войск. Эта информация была передана на командный пункт артиллерии Тульских десантников. Расчет выдвинулись в район выполнения боевых задач и нанесли огневое поражение противнику 122-мм неуправляемыми реактивными ракетами.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Pаcпpодажa.(остатки со склада по старому курсу $ ).Потом будет дороже на 30-40%.
Видео-регистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены ----- https://come.to/bluavido