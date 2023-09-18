Минобороны: российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Атаки противника были отражены действиями подразделений группировки войск и огнем артиллерии.

Вооруженные силы России отразили две атаки украинских на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центр группировки "Центр" Александр Савчук.

Атаки противника были отражены действиями подразделений группировки войск и огнем артиллерии в районе Торского участка. Потери украинских войск составили до 60 военнослужащих. Кроме того, российские войска уничтожили боевую машину пехоты, бронированную машину и автомобиль "Пикап".

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Видео: Минобороны России