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Минобороны: российские войска отразили две атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

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Атаки противника были отражены действиями подразделений группировки войск и огнем артиллерии.

Вооруженные силы России отразили две атаки украинских на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центр группировки "Центр" Александр Савчук.

Атаки противника были отражены действиями подразделений группировки войск и огнем артиллерии в районе Торского участка. Потери украинских войск составили до 60 военнослужащих. Кроме того, российские войска уничтожили боевую машину пехоты, бронированную машину и автомобиль "Пикап".

Ранее мы сообщили, что в зоне СВО испытают композитный дрон-камикадзе.

Видео: Минобороны России

Теги: атаки, вооруженные силы россии, краснолиманское направление, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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