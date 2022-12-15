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"РИА Новости": в зоне СВО испытают композитный дрон-камикадзе

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Дрон запускается за счет стартового порохового заряда.

В зоне спецоперации испытают композитный дрон-камикадзе "БАС-80". Об этом сообщил управляющий директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров в интервью "РИА Новости".

Пару новых беспилотников передадут группировке войск "Царские волки", чтобы в ходе опытно-боевой эксплуатации были найдены наилучшие способы применения разработки. Также военнослужащие должны порекомендовать, какие комплектующие лучше установить исходя из условий эксплуатации.

Отмечается, что вес "БАС-80" составил всего 1,7 кг за счет применения композитных материалов. Его крылья имеют складную конструкцию. Дрон запускается за счет стартового порохового заряда.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 28 украинских беспилотников.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: бас-80, дрон-камикадзе
Категории: Лента новостей, Новости России,

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