"РИА Новости": в зоне СВО испытают композитный дрон-камикадзе

Дрон запускается за счет стартового порохового заряда.

В зоне спецоперации испытают композитный дрон-камикадзе "БАС-80". Об этом сообщил управляющий директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров в интервью "РИА Новости".

Пару новых беспилотников передадут группировке войск "Царские волки", чтобы в ходе опытно-боевой эксплуатации были найдены наилучшие способы применения разработки. Также военнослужащие должны порекомендовать, какие комплектующие лучше установить исходя из условий эксплуатации.

Отмечается, что вес "БАС-80" составил всего 1,7 кг за счет применения композитных материалов. Его крылья имеют складную конструкцию. Дрон запускается за счет стартового порохового заряда.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили 28 украинских беспилотников.

Видео: Telegram / РИА Новости